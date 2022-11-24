24 ноября 2022, 10:03
Бакальчук объявила о возможном ребрендинге Wildberries
Гендиректор Wildberries Бакальчук сообщила, что магазин может поменять логотип на WB
Wildberries в скором времени может провести частичный ребрендинг названия. Не исключено, что его сократят до аббревиатуры WB на логотипе. Об этом заявила ТАСС основатель и генеральный директор онлайн-магазина Татьяна Бакальчук.
«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — рассказала она.
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По ее словам, сроков пока нет, потому что это «факультативная история». Бакальчук напомнила, что маркетплейс за всю историю своего существования трижды менял логотип. Например, компания в августе 2022 года во время маркетинговой акции поменяла на один название сайта на «Ягодки».
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Основатель интернет-магазина отметила, что эта история многим понравилась. Поэтому руководство компании «эту тему еще в голове держат». Бакальчук добавила, что Wildberries по итогам года планирует увеличить оборот почти в два раза.
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