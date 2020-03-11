Ажиотажа, связанного с покупкой иностранной валютой, в российских банках нет. Долларов и евро у них достаточно — клиенты останутся довольны в любом случае.

В кредитных организациях рассказали РИА «Новости», что не наблюдают паники или резкого скачка операций по обмену валюты. Ситуация в Сбербанке и ВТБ, банках «Открытие», «Русский Стандарт», МКБ и Росбанке не выходит за рамки привычной.

Клиенты, как и всегда, интересуются долларами и евро. Более состоятельные люди обращают внимание на китайские юани, японскую иену и другие валюты, отметили в Росбанке.

В «Русском Стандарте» предположили, что россияне не хотят рисковать и заняли выжидательную позицию. Пока что они наблюдают за тем, как ведет себя курс доллара и евро.

Активность клиентов Газпромбанка по операциям с обменом валюты увеличилась «незначительно». Не происходит изменений и с вкладами — роста запросов на их досрочное закрытие нет.

Ослабление рубля, считают в Россельхозбанке, существенно не повлияет на текущую деятельность кредитной организации. В Совкомбанке вообще надеются заработать на происходящем.

В банковских офисах хватает наличной валюты, чтобы удовлетворить любой возникший спрос.

Мировую экономику начало штормить с 9 марта. На американских, европейских и азиатских фондовых рынках после выходных падение составило около 5-10%. Подешевела и нефть — с 50 до 35 долларов за баррель. Рубль сдал позиции на международных торгах. В Центробанке уверили, что ситуация в стране останется стабильной, несмотря на самые сильные потрясения рынка. Регулятор уже предпринял соответствующие меры.