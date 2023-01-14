Деньги 14 января 2023, 12:47 Автовладельцы потратили зимой больше денег на обслуживание машины Банк «Русский стандарт»: средний чек на обслуживание машины зимой вырос до 1,4 тысячи freepik

Читать 360tv в

Средний чек одного платежа за обслуживание автомобиля в этот зимний сезон вырос до 1444 рублей. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский стандарт». Результатами их исследования поделился ТАСС.

По данным сотрудников банка, в прошлом году средний чек на обслуживание машины составлял 1393 рубля. В этом году платеж увеличился на 3,6%.

Реклама

«Активнее всего в своих автомобильных тратах — россияне 41-50 лет», — отметили авторы исследования.

Реклама

Доля этой категории составляет 34%. По данным аналитиков банка, такие автовладельцы в среднем закрывают счет на 1508 рублей.

Также авторы исследования подсчитали и поделились гендерными различиями в тратах автовладельцев. Аналитики рассказали, что мужчины почти в три раза чаще платят за обслуживание машин. Доля представителей женского пола — всего 28%.

По данным сотрудников банка, средний чек одной покупки мужчин — 1526 рублей. Девушки же платят немного меньше. Средний чек у женщин составит — 1266 рублей. При этом авторы исследования не уточнили, платят ли мужчины только за обслуживание своей машины или же помогают с такими тратами близким людям.