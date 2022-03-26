Автовладельцам подняли порог налога на роскошь

Транспортные средства (ТС) дешевле 10 миллионов рублей больше не облагаются повышенным налогом. Мера входит в закон по поддержке экономики в период санкций. Его подписал 25 марта президент России Владимир Путин.

Ранее повышенный налоговый коэффициент действовал для ТС дороже шести миллионов рублей. Об особенностях нового закона рассказало РИА «Новости».

Согласно документу, отменены промежуточные повышения ставки. Сохранен только тройной коэффициент. Он действует для моделей стоимостью 10–15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

Ранее от повышенного налогообложения полностью освобождались только владельцы ТС, стоимость которых не превышала трех миллионов рублей. При цене до 10 миллионов применялись повышающие коэффициенты с небольшим шагом.

Обновление налоговых мер вступит силу в этом году и будет иметь обратную силу.