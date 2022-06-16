Автотехцентр на востоке Москвы продадут на торгах

Автотехцентр в Косино-Ухтомском районе Москвы, площадь которого составляет 1,2 тысячи квадратных метров, выставили на торги. К зданию также прилагается 20 соток. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

При этом на близлежащей территории можно будет создать стоянку для автомобилей. К зданию существует удобный проезд со стороны МКАД, улицы Муромской и Новоухтомского шоссе.

«Такое нежилое строение — достаточно редкий лот. Он реализуется со всем необходимым оборудованием. Прием заявок продлится до 23 июня, а сами торги состоятся 30 июня», — добавил Щербаков.