Автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае

Автомобильный номер ушел с молотка за рекордные 10,35 миллиона долларов. Лот приобрели на благотворительном аукционе в Дубае (ОАЭ).

«Я просто хочу сказать большое спасибо его высочеству шейху Мохаммеду (премьер-министру ОАЭ и правителю Дубая прим.ред.) за предоставленный нам шанс стать частью этой благотворительной программы», — привела газета Gulf News слова покупателя.

Новый обладатель автомобильного номера AA9 не захотел называть свое имя. За регистрационный знак он отдал 38 миллионов дирхамов (10,35 миллиона долларов). Такая сумма стала мировым рекордом.

Также на аукционе предлагали купить автомобильные номера U31, T38 и E51. Все три лота принесли 48,5 миллиона дирхамов (более 13 миллионов долларов). Все вырученные деньги решили отправить на кампанию по раздаче еды малоимущим.

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум лично присутствовал на торгах.

Предыдущий мировой рекорд продажи регистрационного знака был поставлен в Дубае. В 2016 году номер D5 ушел с молотка почти за девять миллионов долларов.