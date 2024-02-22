Деньги 22 февраля 2024, 16:10 Автомобили Solaris начали выпускать в Санкт-Петербурге Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал выпуск авто под брендом Solaris Unsplash

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В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai запустили производство машин под новым брендом Solaris. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на нового владельца завода AGR Automotive Group.

«AGR Automotive Group (ООО АГР) объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», — указали в компании.

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Выпускать линейку Solaris будут на «Автомобильном заводе АГР». Он является предприятием полного производственного цикла. В модельный ряд нового бренда войдут Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Реализация всех автомобилей будет осуществляться через дилерскую сеть АГР.

Информация о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге появилась в начале января. Тогда собеседница РИА «Новости» сообщила, что предприятие занимается обучением персонала и обслуживанием оборудования.