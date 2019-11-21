  • Автоэксперт рассказал о выручке больниц на справках для водителей

    21 ноября 2019, 11:34

    Ольга Ситникова

    Партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто подсчитал, что на новых справках от нарколога российские больницы будут ежегодно зарабатывать от 35 миллиардов рублей. Об этом сообщил Ura.ru.

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    «В течение года выдается примерно семь миллионов справок. Эти два анализа (алкоголь и наркотики — ред.) потянут от пяти до десяти тысяч рублей», — отметил автообозреватель.

    По мнению автоэксперта, обязанность будущих водителей сдавать платные анализы — это «сильный шаг назад».

    «Это вводится, чтобы дать медицинским центрам зарабатывать. К безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения. Приказ еще не вступил в силу, а уже сейчас в интернете можно найти огромное количество предложений, как обмануть эту систему», — добавил Моржаретто.

    Ранее стало известно, что 22 ноября в России изменятся правила получения медицинских справок для водителей. Теперь желающим получить водительские права необходимо сдать анализы крови и мочи. Также медицинские справки подорожают в несколько раз.