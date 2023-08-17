Деньги 17 августа 2023, 19:29 Автоэксперт Кадаков заявил, что ставки по автокредитам могут увеличиться до 25%

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Ставки по автокредитам для физических лиц могут увеличиться на 5-7%. Такими сведениями поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«Очевидно, что после того как Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12%, банки пересмотрят условия выдачи заемных средств на покупку автомобиля», — пояснил специалист.

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Он подчеркнул, что если раньше средства выдавали под 17-18% годовых, то теперь можно ожидать роста до 22-25%. При этом если Центробанк примет дополнительные регуляторные меры, то ставка может возрасти еще сильнее.