29 июня 2023, 19:55
Автоэксперт Кадаков рассказал, с чем связан рост затрат на содержание машины
Автоэксперт Кадаков заявил, что рост затрат на машину связан с сезонностью
Расходы россиян на содержание автомобилей в мае выросли на 85%. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, с чем связано подобное явление. Об этом сообщил «МК в Питере».
По словам специалиста, весной затраты на авто всегда возрастают. Вероятно, уже этим летом произойдет спад. Кроме того, заявил Кадаков, многие люди поняли, что деньги надо вкладывать, а не экономить.
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«Люди просто поняли, что дальше хранить деньги просто невозможно: нужно сейчас покупать автомобили. Реально покупательская способность очень упала», — объяснил он.
Машины
Деньги
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