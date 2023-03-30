Деньги 30 марта 2023, 15:37 Автоэксперт Хайцеэр заявил, что во время шиномонтажа рабочие могут навязывать лишние услуги

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Сотрудники шиномонтажных компаний могут навязывать клиенту дополнительные услуги для того, чтобы заработать с него больше средств. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«Специалисты могут увеличить количество работ, искусственно ее усложнить, чтобы потребовать больше денег», — отметил Хайцеэр.

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Мужчина подчеркнул, что часто работники могут убежать клиента в том, что его колесо якобы не поддается ремонту. Вместо этого они предлагают ему приобрести другую резину, которую они имеют в наличии, написали «Известия».