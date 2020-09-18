«Автодор» намерен занять у рынка 500 млрд руб на строительство дорог

Перед «Автодором» поставлена задача выпустить за два года облигации на 500 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин пояснил, что выпуски инфраструктурных облигаций помогут правительству сохранить объемы дорожного строительства при падении доходов бюджета. Кроме того, также они помогут финансировать проекты дешевле, чем через механизм концессий, пишет газета «Ведомости».

До этого «Автодор» никогда не занимал такую большую сумму, поскольку в значительной степени проекты финансировали инвесторы-концессионеры. На конец 2019 года общая сумма обязательств «Автодора» составила около 220 миллиардов рублей, 166 млрд из которых приходится на облигационные займы.

Но, как указано в материале, займы на 500 миллиардов рублей могут вызвать сомнения у инвесторов.

В Подмосковье продолжают строить Центральную кольцевую автомобильную дорогу. Работы на самом крупном участке — ЦКАД-3 — почти завершены. Движение по нему планируют открыть уже в конце года. Протяженность нового кольца составляет 336 километров. Сейчас заканчивается строительство самого длинного участка, протяженность которого 106 километров. Он объединит сразу несколько округов региона и станет связующим звеном между другими транспортными артериями.