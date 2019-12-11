Автодилеры попросили ЦБ снизть комиссию по СБП

Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию в 0,4–0,7%, при этом верхнего ограничителя суммы нет. Автодилеры считают, что нужно ограничить комиссию 0,3 процентами, при этом сумма не должна превышать полторы тысячи рублей.

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Также предлагается повысить порог максимальной суммы покупки, составляющий 600 тысяч рублей, которую можно оплатить через СПБ, так как примерная цена большинства машин превышает один миллион.

В Банке России заявили, что рассмотрят все инициативы, предложенные участниками авторынка. Из-за высокого процента комиссии при покупке автомобиля, многие автодилеры либо закладывают ее в стоимость машины, либо предлагают совершать покупку наличными.