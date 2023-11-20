Деньги 20 ноября 2023, 19:10 «Авито»: за подработку Дедом Морозом в ХМАО можно заработать 60 тысяч рублей

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В ХМАО за подработку Дедом Морозом и Снегурочкой в период новогодних праздников можно заработать до 60 тысяч рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».

Для работы приглашаются все желающие старше 16 лет. В обязанности будет входить развлечение детей, поздравления и проведение различных игровых активностей. Трудится придется неполный день.

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«При неполном дне работодатель предлагает зарплату 30-60 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

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