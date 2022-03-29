«Авито Недвижимость» стала самой известной платформой для краткосрочной аренды жилья в России

Онлайн-платформа «Авито Недвижимость» стала лучшей в своей сфере по трем показателям: лояльность пользователей, знание бренда, использование. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка краткосрочной аренды, которое провела компания Aquarelle Research.

«Авито Недвижимость» в 2022 году по-прежнему остается самым известным ресурсом по поиску жилья для посуточной аренды в России. На вопрос «Какие онлайн-ресурсы для поиска жилья для краткосрочной аренды вы знаете?» платформу «Авито» назвали 55% опрошенных. В списке представили восемь других онлайн-сервисов, «Авито Недвижимость» отметил 91% участников исследования.

Также «Авито Недвижимость» стала самой используемой платформой для посуточной аренды. За прошедший год на этом ресурсе жилье искали 63% опрошенных пользователей, когда-либо «Авито» пользовались 74% респондентов.

В основном посуточно жилье снимают те, кто приехал в город как турист, — 45%, для командировок — 20%, для загородного отдыха — 13%. При этом средний срок посуточной аренды с 2020 года увеличился с пяти до шести суток. Чаще всего жители России путешествуют вместе с супругами — 48%, детьми — 26%, в одиночку — 17%. Самыми популярными направлениями для поездок признаны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, города Золотого кольца, Краснодарский край, Крым, Урал, Кавказ, озеро Байкал.

Кроме того, «Авито Недвижимость» подтвердила лидирующие позиции на российском рынке по лояльности пользователей. В частности, 47% опрошенных россиян отметили, что для поиска жилья в краткосрочную аренду чаще всего пользуются «Авито». При этом уровень NPS (Net Promoter Score) у «Авито» увеличился на девять пунктов за два года: для краткосрочной аренды жилья платформу готовы советовать знакомым 64% пользователей.

При выборе онлайн-ресурса для поиска жилья пользователи, согласно данным Aquarelle Research, ориентируются на три основных фактора: удобство поиска, выгодные цены и надежность платформы. Эти же ориентиры и ценности разделяет «Авито» — мы стремимся предоставить всем пользователям максимально широкий выбор с возможностью заключить выгодную и безопасную сделку для всех сторон. Мы рады, что нам удалось стать наиболее известной платформой с самой большой базой жилья для посуточной аренды в России Артем Кромочкин руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

При этом он отметил, что компания продолжает совершенствоваться и развивать свои продукты.