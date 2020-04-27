Авиакомпанию Virgin Atlantic выставили на продажу
Британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон решил продать авиакомпанию Virgin Atlantic. Он планирует совершить сделку к концу мая текущего года. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на The Telegraph.
Правительство Великобритании отказало Брэнсону в финансовой помощи, поэтому он планирует продать компанию. Примерно 50 инвесторов согласны на переговоры о покупке долей Virgin Atlantic. Например, на решение предпринимателя ответили в суверенном фонде Сингапура Tumasek и фонде прямых инвестиций Cerberus Capital Management.
Предполагается, что предприятие Брэнсона получило отказ в финансовой помощи из-за того, что предприниматель более десяти лет не был налоговым резидентом Великобритании.