Авиакомпанию Virgin Atlantic выставили на продажу

Правительство Великобритании отказало Брэнсону в финансовой помощи, поэтому он планирует продать компанию. Примерно 50 инвесторов согласны на переговоры о покупке долей Virgin Atlantic. Например, на решение предпринимателя ответили в суверенном фонде Сингапура Tumasek и фонде прямых инвестиций Cerberus Capital Management.

Предполагается, что предприятие Брэнсона получило отказ в финансовой помощи из-за того, что предприниматель более десяти лет не был налоговым резидентом Великобритании.