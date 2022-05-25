Авиакомпании введут новый сбор для пассажиров

Введение нового сбора с авиапассажиров начали обсуждать в Минтрансе России. Деньги пойдут в резервный фонд поддержки на случай форс-мажора, сообщили «Известия».

Одновременно три источника издания рассказали, что министерство прорабатывает эту инициативу с АО «ТКП» и Ростехом. Пассажиры не заметят перемен, так как на стоимости билетов новый сбор не отразится — произойдет перераспределение структуры платы за перевозку. Сейчас в цену билета входят аэропортовый, топливный, сервисный сборы, плата за обслуживание пассажиров, самолетов в аэрохабах, предоставление навигационных услуг диспетчеров и другие.

Деньги из резервного фонда будут тратиться в случае непредвиденных обстоятельств. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов пересадят на другие рейсы или вернут деньги за перелет. Он будет пополняться только на средства пассажиров. Размер сбора пока обсуждается и может составить от 70 до 250 рублей с каждого перелета внутри страны. Часть платежа будет переводиться оператору системы — компании «Авиагарант».