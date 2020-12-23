Авен назвал последние годы потерянными для экономики России

Банкир Петр Авен заявил, что считает последние годы потерянными для российской экономики. По его словам, некоторое время назад произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели».

Одним из признаков этого Авен считает таргетирование инфляции. Сейчас этим, по его мнению, занимается Центробанк. Он установил ориентир ежегодного роста потребительских цен на уровне четырех процентов. Об этом председатель совета директоров Альфа-Банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен заявил в интервью РБК.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг», — добавил он, имея в виду корпоративный долг российских предприятий. По оценке банкира, он достигает 60% ВВП.

Негативным результатом этих событий Авен назвал снижение предпринимательской активности россиян.

«Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — резюмировал он.

Авен считает, что в следующем году появятся позитивные тенденции. Одними из главных факторов, которые повлияют на экономику страны, могут стать восстановление массового производства и отсутствие локдауна. Банкир полагает, что 2021-й станет годом восстановительного роста.