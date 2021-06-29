АТОР предупредила о миллиардных потерях для Краснодарского края из-за ограничений для туристов

Около 40–55 миллиардов рублей может потерять Краснодарский край из-за ограничений по коронавирусу для туристов. Об этом сообщил «Вестник АТОР» со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей», — заявили эксперты АТОР.

По их подсчетам, с июля по сентябрь поехать на Кубань собирались 6,5 миллиона туристов. Примерно у трех миллионов уже есть на руках туры на июль. Средняя стоимость поездки равна 18–20 тысячам рублей. То есть за месяц регион мог бы заработать 54–60 миллиардов рублей. Таким образом потери составят до 15 миллиардов.

На август, по оценкам специалистов, в Краснодарский край проданы туры 2,5 миллиона человек. Общая стоимость проданных путевок на последний месяц лета составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Туроператоры добавили, что под угрозой срыва путешествия сотен тысяч туристов, планировавших отдохнуть на Кубани в сентябре.

«Этот месяц дает краю 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано туров примерно на один миллион человек, речь идет о путевках на сумму примерно 18–20 миллиардов рублей», — рассказали эксперты.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что туристам для заселения в отели с 1 июля нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. С 1 августа гостей будут принимать исключительно с сертификатом о вакцинации.