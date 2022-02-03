Atomyze первой получила лицензию Банка России на управление цифровыми финансовыми активами

Российская токенизационная платформа Atomyze получила от ЦБ статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Как уточнила пресс-служба регулятора, Atomyze стала первым участником реестра операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА. Одним из инвесторов ООО «Атомайз» является компания «Интеррос» Владимира Потанина.

Atomyze сможет выпускать, торговать, хранить и обменивать ЦФА на наличные средства, а также вести реестр держателей и обслуживать электронные кошельки и учетные записи.

Экосистема Atomyze, основанная на технологии блокчейн, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов. При помощи ЦФА физлица получают удобную возможность вкладывать в драгметаллы, а компании — оперативно управлять крупными объемами металлов, отталкиваясь от динамики международного рынка.

Президент «Интерроса» Владимир Потанин так прокомментировал знаковое событие: «Развитие цифровых проектов является приоритетным направлением для „Интерроса“, поскольку цифровая экономика открывает новые возможности для выхода на глобальные рынки, повышает конкурентоспособность всей российской экономики, позволяет вовлекать в экономические процессы большее количество людей».

Директор «Atomyze Россия» Екатерина Фроловичева уверена в том, что площадка послужит мощным катализатором для развития не только компаний-участников экосистемы, но и поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны.

Здесь нужно отметить, что Atomyze — не просто российская локальная история, а проект международного значения. Одним из первых эмитентов платформы стал Global Palladium Fund (GPF), который запустил платёжные инструменты Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами «Норникеля», на шести крупнейших торговых площадках Европы, включая Лондонскую и Франкфуртскую биржу.

Atomyze включает в себя токенизационные площадки не только в России, но и в других странах — в США и Швейцарии. Это поможет обеспечить России лидерство в глобальной цифровой экономике, упростит для отечественных компаний выход на мировые рынки и сделает возможным более широкое привлечение зарубежного капитала в страну.