10 июня 2023, 03:28
Ассоциация европейского бизнеса увидела новые возможности в России
АЕБ: европейские компании нашли новые возможности в России
Большинство компаний Европы видят много возможностей для развития на рынке России, даже несмотря на санкции. Такими результатами опроса поделилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Согласно данным АЕБ, риск закрытия своего бизнеса в России в течение ближайшего года в европейских странах оценили как низкий 58% опрошенных, в то время как высоким его видят 13%.
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Также большая часть участников исследования — 76% — указали на новые возможности для развития в России. В первую очередь, это рост доли на рынке, снижение конкуренции, возможностью занять новые ниши и выйти на новых потребителей.
Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что большинство итальянских компаний продолжают работать в России, из них 110 имеют в стране свои производства. По его словам, производства находятся в разных областях России, на них трудятся в основном местные жители.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти окажут поддержку предпринимателям, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях России.
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