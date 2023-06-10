Деньги 10 июня 2023, 03:28 Ассоциация европейского бизнеса увидела новые возможности в России АЕБ: европейские компании нашли новые возможности в России Pxhere

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Большинство компаний Европы видят много возможностей для развития на рынке России, даже несмотря на санкции. Такими результатами опроса поделилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно данным АЕБ, риск закрытия своего бизнеса в России в течение ближайшего года в европейских странах оценили как низкий 58% опрошенных, в то время как высоким его видят 13%.

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Также большая часть участников исследования — 76% — указали на новые возможности для развития в России. В первую очередь, это рост доли на рынке, снижение конкуренции, возможностью занять новые ниши и выйти на новых потребителей.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что большинство итальянских компаний продолжают работать в России, из них 110 имеют в стране свои производства. По его словам, производства находятся в разных областях России, на них трудятся в основном местные жители.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти окажут поддержку предпринимателям, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях России.