Ассоциация девелоперов и владельцев ТЦ попросила не взимать налог при конвертации валютных кредитов | 360°

Деньги 27 сентября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Ассоциация девелоперов и владельцев ТЦ попросила не взимать налог при конвертации валютных кредитов РБК: бизнес попросил об освобождении от налога при конвертации валютных кредитов РИА «Новости»

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Ассоциация девелоперов и владельцев торговых центров попросила освободить бизнес от налога на прибыль, который возникает при конвертации валютных кредитов. Эта конвертация зачастую является вынужденной из-за санкций. Обращение с такой просьбой направили в Госдуму, Минфин России, Минэкономразвития, Минпромторг и Госдуму.

С предложением освободить бизнес от указанного налогового обязательства выступил Российский совет торговых центров (РСТЦ), сообщил РБК.

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По словам президента РСТЦ Дмитрия Москаленко, российские банки, попавшие под санкции США и ЕС, лишились возможности работать с долларами и евро. Под ограничения попали и некоторые корпоративные заемщики, которые брали валютные кредиты в российских банках, добавил он.

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«Чтобы нивелировать валютный риск, банками-кредиторами и компаниями-заемщиками проводится активная работа по конвертированию валютных кредитов в рубли», — уточнил Москаленко.

У заемщиков появляются доходы от валютной переоценки обязательства, стоимость которого выражена в иностранной валюте, пояснил он. И образующиеся курсовые разницы отражаются в составе доходов (расходов) в налоговом учете.

Подобная конвертация валютных кредитов не является результатом «свободного волеизъявления российских компаний», поэтому авторы обращения предложили изменить Налоговый кодекс, чтобы для попавших под санкции банков и организаций курсовые разницы при конвертации валютных обязательств в рублевые не считались доходом.

«Если будут приняты предлагаемые изменения, заемщики будут избавлены от обязанности уплачивать налог с возникшей курсовой разницы, что можно будет считать дополнительной мерой поддержки бизнеса», — пояснила в комментарии изданию руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова.

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