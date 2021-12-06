Ассоциация банкиров раскритиковала идею ЦБ о компенсациях для жертв мошенников

Банки не должны брать на себя всю ответственность, в том числе и материальную, в случае, если их клиентов обманут мошенники. Такое мнение в разговоре с «360» высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Ключевой вопрос — за чей счет? Инициатива благородная, и людей как- то надо, конечно, суметь защитить, в большей степени тех, кто по независящим от него причинам стал жертвой», — сказал он.

Однако если речь идет о разгильдяйстве и безответственности самого человека, то тут банк не должен помогать. Клиент должен быть более внимательным.

«Если источником [компенсации] называют сами банки, то медвежью услугу оказывают и банкам, и их клиентам, потому что подобного рода инициативы [дорого] потом обходятся не только банкам, но и самим клиентам», — добавил Тосунян.

По его словам, банк так или иначе постарается компенсировать это в процентной ставке, в тарифной ставке. Эксперт подчеркнул, что в коммерческих отношениях третья сторона вообще не должна вмешиваться в ситуации, если сама не будет помогать.

«Нужно тогда создавать специальный фонд и стараться компенсировать людям их потери, а банк может тоже помогать клиентам. Обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу», — резюмировал президент АРБ.

Ранее Центробанк выступил с идеей возвращать деньги пострадавшим от рук мошенников клиентам банков. Пока речь не идет о какой-то конкретной сумме.