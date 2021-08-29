«Ашан» за год закрыл треть своих супермаркетов в России

Компания «Ашан» продолжает сокращать сеть своих магазинов в России. За последние 12 месяцев их стало меньше на треть, сообщил РБК.

В первом полугодии в России закрыли 17 супермаркетов «Ашан». На 30 июня сеть магазинов в стране насчитывала 238 точек, из которых 143 были супермаркетами, остальные 95 — гипермаркетами.

Год назад в России работало 274 точки. У «Ашана» было 62 гипермаркета и 212 супермаркета. Число супермаркетов, таким образом, сократилось на 32,5%. Издание отмечает, что часть из них могла продолжить работу под вывеской «Ашан Сити».

Закрытие 17 супермаркетов связано с их неудовлетворительными результатами, объяснил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович. Вместе с тем в июне один новый супермаркет «Ашан» открыли в Дедовске.

При этом выручка «Ашана» растет — в частности, доля онлайн-продаж выросла в три раза.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне начали чаще ходить в супермаркеты. Средний чек покупки при этом вырос на 13% и составил 675 рублей. В первом полугодии жители страны в среднем посещали супермаркеты 13 раз в месяц.