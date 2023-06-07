Деньги 07 июня 2023, 11:34 Армения, Казахстан и Гонконг начали соблюдать санкции на поставки в Россию «Коммерсант»: Армения, Казахстан и Гонконг заблокировали России оплату электроники РИА «Новости»

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Банки Армении, Казахстана и Гонконга ради соблюдения западных санкций начали блокировать оплату юрлиц из России за поставки микросхем, телеком-оборудования и других комплектующих. Если отечественные компании не смогут решить проблему, в течение полугода начнется дефицит, сообщил «Коммерсант».

Участники рынка электроники пожаловались, что из-за введения 10-го пакета санкций США и ответственности за их несоблюдение для третьих стран в последние две недели банки Армении, Гонконга и Казахстана перестали принимать оплату от российских фирм за продукцию по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8542. К ним относятся микросхемы, телекоммуникационное оборудование, процессоры и другие необходимые для создания серверов, компьютеров и электроники детали. Эту информацию подтвердили в Русско-Азиатскоом союзе промышленников и предпринимателей.

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Столкнувшиеся с проблемой юрлица решили попробовать ввозить эту продукцию под другими кодами товарной номенклатуры или закупать уже собранную технику. Некоторые поставщики перешли на альтернативные способы проведения платежей.

«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — предупредил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Правительство США планировало запретить поставки своей продукции 70 предприятиям, в том числе нероссийским. Под американские санкции попали семь человек и мастерская керамики в Калуге.