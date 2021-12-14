Арендное жилье в России за год подорожало на 31%

За минувший год стоимость арендного жилья в России увеличилась на 31%. Причиной стал высокий спрос такого рода недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

По словам экспертов, с одной стороны, наблюдается активный рост цен на квартиры в продаже. С другой же стороны, купившие «первичку» собственники ждут, когда жилье будет достроено, а до того момента вынуждены жить на съемном.

По мнению участников рынка, рост стоимости аренды может вырасти еще на 10-15% Причиной роста может стать принятие законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки.

В настоящее время многие арендодатели сдают квартиры, не уплачивая с этого дохода никаких налогов. В будущем им придется либо начать платить, либо они рискуют получить штрафы. При этом в министерстве строительства и ЖКХ намерены установить рамки стоимости арендного жилья, которую будут рекомендовать участникам сделки.

Ранее адвокат предупредил россиян о том, что нелегальная сдача жилья в аренду в некоторых случаях может грозить собственнику недвижимости уголовной ответственностью. При выявлении незаконной сделки, собственнику жилья придется заплатить 13% полученной оплаты за весь срок сдачи, а также ему выпишут штраф на сумму 20% от накопившейся задолженности по налогу. За неуплату НДФЛ человека могут привлечь к уголовной ответственности.

Такая мера касается тех, кто не платил налоги в течение трех лет или их сумма перевалила за 2,7 миллиона рублей.