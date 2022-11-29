Деньги 29 ноября 2022, 16:57 Аренда жилья подешевела в России

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Стоимость аренды жилья начала дешеветь в России из-за недостатка спроса. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

Специалисты проанализировали показатели 16 городов-миллионников, а также в Московской и Ленинградской областей. Оказалось, что аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 21,7 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатной — 31,9 тысячи рублей, уточнил сайт «Дни.ру». В течение последнего месяца цены снизились на 1% и 3% соответственно.

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«Разброс значений от города к городу очень велик — это свидетельствует об изменении структуры предложения, характерном для повышенной турбулентности», — рассказал глава «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

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