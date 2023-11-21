Деньги 21 ноября 2023, 13:48 Арбитражный управляющий Николаев рассказал, что физические лица стали чаще объявлять себя банкротами

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В России стали объявлять себя банкротами больше физических лиц. Об этом Life рассказал арбитражный управляющий, основатель «ЮРЛ групп» Семен Николаев.

По его словам, за третий квартал 2023 года количество заявок на банкротство выросло на 16% по сравнению с предыдущим. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 24%.

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Кроме того, отмечается, в России значительно увеличилась задолженность жителей перед банками. Она стала больше на 17,2% и составила почти 10 триллионов рублей.

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