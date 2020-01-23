Арбитражный суд Москвы начал банкротство основателя «Нового потока»

Суд включил в список требований кредиторов Мазурова и задолженность перед заявителем примерно в два миллиарда рублей. Слушание по делу о банкротстве назначено на 22 июля.

Мазуров был арестован в прошлом году в рамках уголовного дела о мошенничестве. Иск был подан Сбербанком, который являлся крупнейшим кредитором компании. Сейчас бизнесмен находится под стражей.

Группа «Новый поток» — самый крупный российский нефтепереработчик, независимый от основных нефтяных компаний. Сейчас он лишился большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева.