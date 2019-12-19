Apple заработала на смартфонах больше, чем Samsung и Huawei вместе взятые

Это связывают с большей популярностью iPhone в США, Европе и Японии, жители которых могут регулярно позволять себе дорогие гаджеты.

Оставшуюся треть рынка (34%) в основном поделили южнокорейская корпорация Samsung и китайские производители Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Наибольший доход в этой группе получил Samsung — 17% или около двух миллиардов долларов.

Общая доля рынка смартфонов уменьшилась на 11% по сравнению со вторым кварталом. Потребители стали реже обновлять флагманские модели, такие как iPhone XS или Samsung Galaxy Note 10, не видя преимуществ такого шага.

Рост рынка в 2020 году способно обеспечить внедрение сетей 5G, считают эксперты. Предполагается, что вырастут доходы у китайских компаний Huawei, BBK Electronics, Xiaomi.