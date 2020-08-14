Epic Games призвала бороться с Apple. Видео

Разработчики игры опубликовали короткометражку «Nineteen Eighty-Fortnite», использовав в ней рекламный ролик режиссера Ридли Скотта для Macintosh, компьютера Apple. В нем обыгрывался сюжет романа Джорджа Оруэлла.

«Epic Games бросила вызов монополии в App Store. В ответ Apple заблокировала Fortnite на миллиардах устройств. Присоединись к борьбе за то, чтобы 2020-й не превратился в „1984“», — сказано в тексте, который появляется на экране после окончания видео.

Причиной скандала стало решение Apple убрать Fortnite из App Store.

13 августа Epic Games добавила в Fortnite на iOS и в Google Play возможность через систему Epic Direct приобрести внутриигровую валюту. Путем транзакции компания начала получать деньги от игроков напрямую. Apple и Google сервисного сбора в размере 30%. То есть, через Epic Direct тысяча V-долларов будет стоить 7,99 доллара, через App Store или Google Play — в 9,99 доллара.

В ответ компания Apple заявила, что собственная система оплаты нарушает правила App Store. Тем более, что она не получила одобрения и сертификации со стороны Apple.

«Epic сама согласилась с правилами и условиями использования App Store, и мы рады, что компания в итоге построила столь успешный бизнес на нашей площадке <…> Правила в App Store одинаковы для всех разработчиков, что делает его безопасным для всех пользователей. Мы приложим все усилия для того, чтобы совместно с Epic Games устранить нарушения и вернуть Fortnite в App Store», — сказано в сообщении, опубликованном в блоге Apple.

В июне стало известно, что группа инвесторов хочет вложить в Epic Games 750 миллионов долларов. В результате рыночная стоимость компании увеличится с 15 до 17 миллиардов долларов.