Apple стала принимать к оплате карты «Мир»

Возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «Мир» появилась в меню доступных средств платежа в разделе Apple ID, написал РБК. Ранее российские банки сделали возможным использовать карту «Мир» для оплаты с помощью системы Apple Pay.

Для того чтобы добавить карту «Мир» нужно перейти в настройки учетной записи Apple, затем открыть раздел «Оплата и доставка», нажать «Добавить способ оплаты». Ранее пользователи Apple могли добавлять лишь карты систем MasterCard, Visa и American Express.

Теперь с помощью карты «Мир» можно оплачивать сервисы экосистемы Apple. В частности, можно будет оформить подписку на Apple Music и Apple TV, а также приобрести приложения в App Store.

В июле 2021 года Сбербанк, Тинькофф-банк, ВТБ, Почта Банк, Промсвязьбанк, «Центр-инвест», Россельхозбанк, Примсоцбанк подключили банковские карты «Мир» своих клиентов к онлайн-кошельку Apple Pay.

Тем временем в России зафиксирован дефицит новых iPhone от компании Apple. Также в стране существуют проблемы с поставками смартфонов Samsung, Huawei, Xiaomi и игровых приставок.