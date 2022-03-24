Apple ограничила оплату картами «Мир»

Компания Apple ограничила оплату платежными картами «Мир». Об этом ТАСС сообщили сотрудники поддержки держателей карты.

По их данным, компания также постепенно убирает из приложения Apple Pay возможность оплаты ранее добавленными картами российской платежной системы.

Ранее зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов рассказал об аналогах Apple Pay и Google Pay, с которыми россияне могут оплачивать покупки с помощью смартфона. Это Sber Pay, Mir Pay (работают с картой «Мир») и Huawei Pay (работает с международной китайской платежной системой UnionPay).

Также стало известно, как отправить деньги за рубеж, когда Visa, MasterCard и большинство других международных платежных систем остановили работу в России. В основном стабильно работают системы денежных переводов.

После запрета операций по российским картам Visa и Mastercard за рубежом более трети россиян захотели оформить кобейджинговую карту «Мир» — UnionPay. Опрос провела компания SuperJob.