Деньги 27 декабря 2022, 20:01 Аппарат президента России назвал крепкий рубль правильной тенденцией Помощник Путина Орешкин: сильный рубль в долгосрочной перспективе полезен для страны Публичное достояние

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Помощник президента России Максим Орешкин назвал сильный рубль в долгосрочной перспективе правильной историей для страны и ее жителей. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу РБК.

«Долгосрочно, что, мне кажется, очень важно сказать — для российских граждан, для нашей страны в целом, сильный рубль — это правильная история», — сказал член аппарата президента.

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При этом он отметил, что крепкая российская валюта должна быть не краткосрочной тенденцией.

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Он сказал, что для этого необходимо создать условия для роста производительности труда и уровня технологического развития.

Орешкин отметил, что в данный момент отсутствуют какие-либо серьезные предпосылки для ослабления российской валюты. По его словам, высока вероятность возвращения курса рубля к последним установившимся позициям по отношению к иностранным валютам.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сказал, что доходы российских экспортеров удастся компенсировать при курсе в 70-80 рублей за доллар.