Апелляционная инстанция ВТО прекратит работу из-за действий США

Вашингтон ввел пошлины на самолеты и сыры из Европы Подробнее

Апелляционный орган ВТО состоит из семи человек, для его функционирования необходимо по меньшей мере три заседателя. Именно столько входит в него сейчас. 10 декабря у одного из членов истекает последний срок полномочий.

США на протяжении двух лет тормозят назначение новых участников Апелляционного органа. Об опасности прекращения его работы в начале октября предупреждала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что при необходимости страна может выйти из ВТО. Летом он заявлял о необходимости реформировать организацию, говоря, что она лишь помогает другим странам «пользоваться» США для собственной выгоды.