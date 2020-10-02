Апартаменты и квартиры. Что лучше купить?

В III квартале 2020-го новостройки подорожали почти во всех крупных городах России. За июль–сентябрь цены взлетели в среднем на 3%, а с начала года — на 9%.

Апартаменты могут стоить на 20–30% меньше, чем схожие по размерам и характеристикам квартиры. По этой причине в последнее время горожане приглядываются именно к такого типа помещениям. В Москве апартаменты занимают четверть предложений на рынке новостроек.

На первичке объем предложения апартаментов больше и разнообразнее. Причем покупатели могут выбрать планировку и отделку на свой вкус.

«Однако им не всегда удается подобрать себе подходящий вариант. В результате покупатели обращают внимание на вторичный сегмент жилья. Лишь небольшая часть потребителей, целенаправленно подыскивающих себе объекты с отделкой, изначально рассматривает исключительно вторичные апартаменты», — рассказал руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Главное отличие апартаментов от квартир — статус недвижимости. Первые относятся к коммерческой недвижимости, а последние — к жилой. Поэтому в квартирах можно прописаться, в апартаментах — нет, объяснил руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ — Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров.

Тарифы ЖКХ на апартаменты начисляют из расчета коммерческого помещения. А значит, они в разы превышают коммунальные услуги по квартирам. Из-за этого апартаменты обычно дешевле квартир.

Кроме того, рядом с домом с апартаментами нет социальной инфраструктуры — детских садов, школ, детских площадок. Помимо этого, владельцы апартаментов испытывают трудности с получением кредита.

По вышеперечисленным причинам спрос на квартиры до сих пор остается в приоритете. Доля сделок с апартаментами колеблется в пределах 8–10%.