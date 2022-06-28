Страны Запада почувствуют на себе обратное действие антироссийских санкций через полтора года. Такое заявление сделал предприниматель Олег Дерипаска. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы понимаем, что через полтора года санкции будут не то что бессмысленны, а начнут работать в обратную сторону», — сказал он.

Также Дерипаска подчеркнул, что некоторые подписанты антироссийских санкций не могут отказаться от принятия этих ограничений. Он отметил, что таким странам будет сложно двигаться дальше.

Кроме того, предприниматель по достоинству оценил рыночную экономику России.

«Я был удивлен, что Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса», — отметил он.

Дерипаска отметил, что текущие экономические успехи РФ дают основание полагать, что эта сфера госдеятельности страны будет более диверсифицированной через восемь-девять лет.