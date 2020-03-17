Антикризисный план правительства оплатят за счет дорог

Деньги на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями выделят из бюджета, временно отказавшись от госинвестиций в магистральную инфраструктуру.

Но, как пишет издание, проблема не в том, что бюджета не хватает, а в том, что аналитики прогнозирует снижение спроса на автомобильные перевозки.

«Спрос на продукцию из КНР, в том числе на продукты массового потребления, тоже снизится. В таких условиях прогнозы потребности в транспортной инфраструктуре придется пересмотреть», — сообщил источник газеты.

План развития магистральной инфраструктуры до 2024 года стоит 6,3 триллиона рублей. Он включает 11 федеральных проектов.

Также «Известия» сообщили, что глава Кабмина Михаил Мишустин поручил Минтруду разработать варианты перехода чиновников и сотрудников госкомпаний на удаленку, а Федеральная служба охраны должна создать безопасную систему проведения онлайн-совещаний.

Российское правительство разработало меры по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд решений для поддержки людей и бизнеса в условиях пандемии. Для поддержки экономики, социальный сферы правительство выделит 300 миллиардов рублей.