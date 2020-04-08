Антикризисный консультационный центр начнет работу в России

При открытии центра помог независимый фонд «Институт стратегических коммуникаций».

«Мы понимаем, что так или иначе от кризиса сейчас страдает весь малый бизнес, поддержка нужна всем, фактически мы один из первых центров помощи таким компаниям. Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба малого бизнеса, и будем рады, если нашу инициативу поддержат профессиональные организации, общественные объединения, другие центры и институты, общественно-политические и деловые издания», — пояснил координатор центра Борис Молодов.

Организации, которые пострадали от кризиса из-за пандемии коронавируса, смогут пообщаться с экспертами по взаимодействию с властью, юриспруденции, информационным и PR-технологиям.

Заместитель генерального директора Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Дмитрий Харченко уточнил, что при «быстрых изменениях и нестабильности» сложнее всего «приходится малому и среднему бизнесу».

«Именно поэтому считаем идею создания антикризисного консультационного центра действенным методом сохранения баланса в сфере малого и среднего предпринимательства и предлагаем всем желающим помощь от лидера рынка в анализе эффективности маркетинговой стратегии, выстраивании коммуникаций с ключевыми аудиториями в условиях новой экономической реальности, а также в совместных маркетинговых и социологических исследованиях клиентского поведения, в том числе в digital-пространстве», — уточнил Харченко.