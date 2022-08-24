Аномальная жара спровоцирует рост цен на одежду

Погодные аномалии стали причиной неурожая хлопка в Бразилии и США. Из-за этого повысятся цены сначала на сырье, затем — на одежду по всему миру, в том числе в России, сообщили «Известия».

Половину всего мирового хлопка производят в США и Бразилии, но в этом году из-за аномальной жары урожайность в них упала на треть. В Индии тоже непогода — при температуре +50 градусов пошли дожди, расплодились вредители. О проблемах с урожаем заявили в Китае. Из-за этого цены на хлопок уже подскочили на 30% и побили рекорд 2011 года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что подорожание началось в конце 2020 года, причем не только хлопка — из-за жары, наводнений, засухи, истощения земель и других климатических проблем сократился урожай бобовых, зерновых, чая, кофе, овощей, фруктов, промышленного сырья. Тенденцию подтвердили и другие аналитики.

Произойдет подорожание хлопка, через какое-то время — одежды из хлопка. Определенные сложности могут возникнуть на рынке перевязочных материалов, а также химической продукции, в производстве которой используется хлопок Артем Тузов исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс».

Он призвал не драматизировать, потому что неурожай, как правило, закладывают в цены на товары. В некоторых случаях его заменят на синтетику. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также заявила, что Россия получает хлопок в основном из Средней Азии, а там о проблемах с урожаем пока не объявляли. Но она не исключила рост цен на фоне общемировой тенденции.