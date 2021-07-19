Аналитики зафиксировали снижение мировых цен на нефть

Специалисты отметили снижение мировых цен на нефть в ходе торгов. Об этом сообщило RT.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI составила 71,13 доллара за баррель, что на 0,95% предыдущих показателей. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре теперь стоят 72,91 доллара за баррель. Показатель снизился на 0,92%.

Ранее специалисты назвали условие снижения цены бензина до 20 рублей за литр в России. Они отметили, что главным критерием снижения цен на бензин является укрепление рубля.