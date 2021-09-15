Аналитики ВТБ назвали основные фишинговые сценарии мошенников в Сети

Количество фишинговых атак в России с начала года выросло в два раза. Только в Telegram число фишинговых страниц за это время увеличилось в 15 раз.

По данным аналитиков ВТБ, представивших статистику мошеннических атак, распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа, сообщил ТАСС.

Основными фишинговыми приемами, которые используют злоумышленники, стали акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, а также единоразовые выплаты по инвестициям.

В ВТБ отметили, что за восемь месяцев этого года банк выявил и заблокировал почти шесть тысяч фишинговых сайтов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях, которые мимикрируют под бренд организации. И почти половину из них составляют соцсети.

В связи с этим эксперты напомнили, что сотрудники банка во время звонка клиентам никогда на запрашивают данные CVC2/CVV2, информацию по счетам или по одноразовым паролям.

Также пользователям посоветовали не вестись на уловки так называемых сотрудников безопасности, которые просят установить некое программное обеспечение на ПК и телефоны. Кроме того, ВТБ подчеркнул, что не проводит платных опросов о качестве своих услуг.