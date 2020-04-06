Аналитики: всеобщая самоизоляция лишит экономику России почти трех триллионов рублей

По мнению аналитиков, в этом году ВВП в России сократится на 3-4% по сравнению с прошлым годом, то есть потеряет 2,3-2,8 триллиона рублей. Эксперты уточнили, что каждая неделя самоизоляции может вызывать падение недельного ВВП на 25-30%. Также после прекращения установленного режима вероятно медленное восстановление.

«Исходя из результатов первых полноценных дней „карантина“, мы ожидаем максимальное падение ВВП в неделю до 60-70% в сфере услуг, включающей деятельность в области культуры, спорта, деятельность гостиниц и сфере общественного питания», — подчеркнул руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Он предположил, что в сельском хозяйстве, производстве электроэнергии и водоснабжении падение достигнет 5% в то время, как в металлургической и химической промышленности — 10-15%. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова заявила, что малый бизнес пострадает от сильного удара, так как опирается на услуги для клиентов.

«У нас доля малого бизнеса не очень большая в экономике — около 20% по сравнению с европейскими странами, где его доля достигает 50–60%. Компании малого бизнеса в основном работают в сфере услуг. Торговые центры, непродовольственные магазины, ресторанный бизнес — все они сейчас наиболее подвержены кризису», — добавила Орлова.

Эксперт отметила, что настоящая ситуация «требует скорейшего решения».

«Пока сложно говорить о том, как будет восстанавливаться экономика с майских праздников. Скорость будет зависеть от того, спровоцирует ли остановка производств во время выходных недель цепочку неплатежей, или сейчас банки будут предоставлять экстренные кредиты, а правительство своими мерами сможет купировать эту проблему», — заметила Орлова.