    06 апреля 2020, 12:48

    Аналитики: всеобщая самоизоляция лишит экономику России почти трех триллионов рублей

    Ольга Ситникова

    Специалисты Национального рейтингового агентства оценили последствия режима всеобщей самоизоляции для российской экономики. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По мнению аналитиков, в этом году ВВП в России сократится на 3-4% по сравнению с прошлым годом, то есть потеряет 2,3-2,8 триллиона рублей. Эксперты уточнили, что каждая неделя самоизоляции может вызывать падение недельного ВВП на 25-30%. Также после прекращения установленного режима вероятно медленное восстановление.

    «Исходя из результатов первых полноценных дней „карантина“, мы ожидаем максимальное падение ВВП в неделю до 60-70% в сфере услуг, включающей деятельность в области культуры, спорта, деятельность гостиниц и сфере общественного питания», — подчеркнул руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

    Он предположил, что в сельском хозяйстве, производстве электроэнергии и водоснабжении падение достигнет 5% в то время, как в металлургической и химической промышленности — 10-15%. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова заявила, что малый бизнес пострадает от сильного удара, так как опирается на услуги для клиентов.

    «У нас доля малого бизнеса не очень большая в экономике — около 20% по сравнению с европейскими странами, где его доля достигает 50–60%. Компании малого бизнеса в основном работают в сфере услуг. Торговые центры, непродовольственные магазины, ресторанный бизнес — все они сейчас наиболее подвержены кризису», — добавила Орлова.

    Эксперт отметила, что настоящая ситуация «требует скорейшего решения».

    «Пока сложно говорить о том, как будет восстанавливаться экономика с майских праздников. Скорость будет зависеть от того, спровоцирует ли остановка производств во время выходных недель цепочку неплатежей, или сейчас банки будут предоставлять экстренные кредиты, а правительство своими мерами сможет купировать эту проблему», — заметила Орлова.