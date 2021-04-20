Аналитики узнали, сколько стоит снять самое дорогое жилье в Москве

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» рассказали, что в Москве самое дорогое съемное жилье обойдется арендатору в один миллион рублей в месяц.

Шестикомнатный пентхаус располагается в 30-этажном в жилом комплексе в районе проспекта Вернадского. Его общая площадь равна 480 квадратных метров, пишут «Новые известия».

На втором месте в списке самой дорогой арендной недвижимости в столице расположился другой пентхаус. Он находится в западной части Москвы. Помещение занимает площадь в 296 квадратных метров. Сумма его ежемесячной аренды равна 670 000 рублей.

Замыкают тройку лидеров самого дорогого столичного арендного жилья 187-метровые апартаменты в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Они находятся на 28 этаже. Месяц проживания там обойдется в 600 000 рублей.

Следующей в списке идет квартира в 325 квадратных метров, находящаяся на западе Москвы. Ее арендатору придется каждый месяц платить по 590 000 рублей. На пятом месте по дороговизне расположилась квартира в Коробейниковом переулке в центре российской столицы площадью 220 квадратных метров. Месяц проживания в ней стоит 500 000 рублей.