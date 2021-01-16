Аналитики узнали, сколько места занимает воздух в упаковках

Представители Нидерландской ассоциации потребителей Consumentenbond установили, что в большинстве случаев 50% пространства в упаковке товара занимает воздух. Только в 10 из 40 проверенных товаров пустоте отдавалось 75% и выше. Это вводит покупателя в заблуждение и влияет на увеличение объема мусора.

В России действует закон «Об упаковке и упаковочных отходах». Согласно нему производители и продавцы должны уменьшать вес и объем упаковки до минимальных значений, которые обеспечивают безопасность транспортировки и оказываются приемлемыми для потребителя.

По ГОСТу, упаковка должна быть на 70% заполнена товаром. В противном случае она считается фальшивой.

«Иногда производители незаметно снижают объем продукта, оставляя упаковку и стоимость товара прежними. Такой прием называется „даунсайзинг“. Например, в литровую бутылку молока наливают не тысячу, а 900 миллилитров», — объяснила Чалых.

Тем не менее в некоторых случаях большая упаковка — необходимость. Например, в пачках чипсов содержится много воздуха для защиты продукта от повреждений. Каждый случай стоит рассматривать отдельно, чтобы понять, является ли упаковка избыточной, написало ИА Nation News.