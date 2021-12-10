Аналитики Центробанка призвали отказаться от сдерживания цен в РФ

Вместе регулирования цен в магазинах в России необходимо перейти на адресную помощь малоимущим. Такой альтернативный способ борьбы с инфляцией предложили в Центробанке.

По словам аналитиков регулятора, прямое регулирование стоимости товаров может остановить повышение цен только на краткосрочный период. После этого возникнет дисбаланс на рынках, а затем могут появиться негативные последствия для сельскохозяйственной отрасли и в экономике в целом, написал РБК.

В качестве оптимальной альтернативы специалисты предложили перейти на адресную помощь малоимущим россиянам. Свою инициативу они изложили в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?». При этом авторы материала подчеркнули, что их мнение может отличаться от официальной позиции ЦБ.

Как пояснили в Центробанке одной из причин увеличения инфляции является повышение мировых цен на продовольственные и сырьевые товары. В ноябре инфляция составила 8,4% в годовом выражении. При этом принятые кабмином меры помогли уменьшить влияние мировой динамики на внутренние цены.