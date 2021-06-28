Аналитики спрогнозировали стоимость нефти и доллара в 2021 году

Ведущие российские аналитики спрогнозировали, что будет с курсом рубля и ценами на нефть в нынешнем году. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз.

По мнению специалистов, стоимость барреля нефти в 2021 году достигнет отметки в 68 долларов.

«Прогноз может быть пересмотрен, причем, скорее всего, в сторону повышения», — цитирует экспертов ИА Nation News.

Что касается курса отечественной валюты, то аналитики пришли к выводу, что он в любом случае будет отставать от динамики цен на нефть. Они допустили, что к концу года стоимость доллара будет колебаться в районе 69–71 рубля.