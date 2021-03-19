Аналитики спрогнозировали стоимость доллара до конца марта

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, от чего будет зависеть стоимость доллара до конца текущего месяца. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, скорее всего рубль будет продолжать снижаться. Доллар будет стоить около 75-76 рублей, а евро — в районе 90 рублей.

«Скорее всего, разрастание третьей волны заболеваемости в Европе приведет к снижению ожиданий по спросу на нефть (котировки могут еще снизиться) и к пессимизму относительно перспектив глобальной экономики», — пояснил эксперт.