Аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

В конце июля Центробанк может повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на банковских аналитиков.

Семь аналитиков из 16 опрошенных считают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%. Еще шесть специалистов заявили, что, скорее всего, произойдет более плавное увеличение показателя — только на 0,5 процентного пункта, до 6%. Промежуточный вариант в 0,75 процентного пункта прогнозируют оставшиеся эксперты.

«Обычно ипотека первой реагирует на изменение процентной политики ЦБ. Также ожидается некоторое повышение ставок по депозитам. Они могут подняться на величину, близкую росту ключевой ставки», — рассказал старший экономист дирекции инвестиционного бизнеса СКБ-Банка Сергей Коныгин.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при любом повышении ключевой ставки — на 0,5 или на один процентный пункт — она все равно останется ниже нынешнего уровня инфляции. По его мнению, это говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику.

В начале июля большинство российских банков решили пока не увеличивать ставки по программе льготной ипотеки. Квартиры в новостройках все еще можно взять по ставке до 7% годовых.