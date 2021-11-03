Аналитики спрогнозировали курс валют на предстоящий год

Аналитики Росбанка считают, что в 2022 году российский рубль укрепится по отношению к американскому доллару и европейской валюте, несмотря на его теперешнее ослабление. Об этом написало издание «Эксперт».

Последние торги показали, что рубль упал до уровня 71,72 за доллар и до 83,10 за евро. Это минимум за последние три недели. Эксперты считают, что такому событию способствовал целый ряд причин: праздники в России, план по сворачиванию программы выкупа активов Федрезерва США, планы по объемам добычи и экспорта нефти от Опек+, а также план по покупке валюты от Минфина РФ.

«Все это в совокупности отправит пару доллар-рубль в верхние границы коридора 70,70-71,70, а пару евро-рубль ближе к 82,90», — процитировало «Утро.ру» прогноз аналитиков Росбанка.

В долгосрочной перспективе у рубля есть неплохие шансы на укрепление. По прогнозам в конце 2022 года пара доллар-рубль будет держаться на отметке 71,50-73,00, а евро-рубль — 81,80-84,40.